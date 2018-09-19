Президент Азербайджана предрек Еревану поражение

Президент Азербайджана распек армянские власти и предрек Еревану поражение

«Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал (в мае Национальное собрание Армении проголосовало за назначение оппозиционного депутата Никола Пашиняна премьер-министром страны, экс-президент республики Серж Саргсян, возглавлявший Армению на протяжении десяти лет, подал в отставку с поста премьера за две недели до этого — прим. «Ленты.ру»). Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также пообещал, что армия республики будет давать «веский отпор» Вооруженным силам Армении.

«Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», — сообщил он.

«Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и приумножать боеспособность нашей армии. (…) Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций — по всем этим направлениям проводится успешная политика», — добавил Алиев.