В ООН назвали число погибших мирных жителей в Донбассе

В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3035 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе, сообщается в докладе миссии, обнародованном в среду.

Ранее глава миссии Фиона Фрейзер сообщила, что с 16 мая по 15 августа 2018 года в Донбассе погибли 12 мирных жителей, 93 получили ранения.

"С начала конфликта (14 апреля 2014 года) по 15 августа 2018 года УВКПЧ (управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — Прим. ред.) зафиксировало 2737 погибших среди гражданского населения (1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола). С учетом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляет не менее 3035 человек", — говорится в докладе наблюдателей ООН.

При этом сообщается, что по состоянию на август 2018 года число раненых в Донбассе составляет от 7 до 9 тысяч человек.