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Обнаружен аномальный остров близнецов
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Обнаружен аномальный остров близнецов 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Mirror Online / YouTube
На Филиппинском острове Алабат обнаружили аномальное количество близнецов. Об этом сообщило издание The Mirror.
Всего на Алабате живет 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Самыми молодыми близнецами на острове являются четырехмесячные Джан и Джон, а самыми старыми — Юдосия и Антонониа Мерас (Eudosia и Antononia Meras), которым уже больше 80 лет.
В 2015 году на острове родились 12 пар близнецов.
На Алабате также живет пара сиамских близнецов — десятилетние Джой и Джойс Магсино (Joy и Joyce Magsino). У их бабушки также была близняшка. Девочки срослись головами при рождении, и хирурги отказываются их разделять, так как весьма вероятно, что они не переживут операцию.
Филиппинские доктора и ученые полагают, что аномалия объясняется не генетическими причинами, а некими особенностями окружающей среды. Сейчас они внимательно изучают питьевую воду острова.
На настоящий момент известно только одно место, в котором живет больше близнецов, чем на Алабате. Это деревня Кодинхи на юго-западе Индии, где проживают около 350 близнецов. Ученые также не могу объяснить подобную аномалию.
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