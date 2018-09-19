Le Figaro: «Не делай пи-пи, и Париж скажет „мерси“ — рекламный ролик парижской мэрии шокировал французов

Мэрия Парижа распространила в социальных сетях провокационное видео, призывающее «не делать пи-пи» в Париже, сообщает Le Figaro . Как поясняет издание, ролик стал частью столичной кампании по борьбе со справлением малой нужды в общественных местах. Однако, как отмечает газета, французы не только не оценили видеоклип, но и были глубоко шокированы его содержанием.

Мэрия Парижа распространила в социальных сетях видеоролик, стыдящий людей, справляющих нужду на улицах города, соoбщает Le Figaro. В шуточном ролике девушка поёт о том, как вышла на улицу и ощутила дуновение свежего ветра.

«Я говорю мерси… тем, кто в Париже не делает пи-пи», — продолжает героиня видеоклипа.

Головы одетых в жёлтое персонажей ролика помещены в унитаз — тоже жёлтого цвета, а одна из героинь одета в платье из туалетной бумаги. В замедленной сьёмке показано, как персонажи спешат к туалету.

Это видео, снятое юмористом Свенном Периссе, стало продолжением общественной кампании, проводимой властями Парижа с целью борьбы с мочеиспусканием в публичных местах. Первой частью этой инициативы стала установка в центре города уличных писсуаров, вызвавшая спорную реакцию в обществе.

По словам газеты, новый ролик французам также пришёлся не по душе. Многие поспешили поделиться своим замешательством и даже потрясением в социальных сетях. «Это не может быть официальным видео мэрии Парижа. Нет, нет, нет. И всё же…», — написал один из пользователей Twitter.

«Образец контрпродуктивной рекламы: этот клип мэрии Парижа против «пи-пи», столь нелепый, столь смехотворный, что, наоборот, вызывает желание описаться от смеха», — считает другой пользователь.

Более «прагматичные» зрители посетовали на то, что видео было снято на общественные средства, хотя стоимость ролика и была довольно «скромной» — €6500.

«Хотите знать, на что идут ваши налоги? Посмотрите это видео», — призвал парижан блогер под ником Paris Bise Art.

Видео также послужило поводом для критики политики мэра Парижа Анны Идальго со стороны оппозиции.

«В то время как у нас накапливаются проблемы в области транспорта, безопасности, трудоустройства, окружающей среды, жилищной сфере, посмотрите, на что мэрия Парижа тратит ваши деньги», — написал в социальной сети представитель партии «Республиканцы» Мишель Мигерес.

Однако некоторые пользователи сочли, что эта «негативная шумиха» всё же помогла парижской мэрии добиться поставленной цели — клип