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Глава минобороны Великобритании посетил Донбасс
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Глава минобороны Великобритании посетил Донбасс 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил место проведения военной операции в Донбассе, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил Украины, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Уильямсон, в частности, посетил Краматорск, где провел встречу с командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым, который рассказал ему об обстановке и сообщил о предпринимаемых мерах по ее стабилизации.
«В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил», — рассказали в пресс-центре.
Уильямсону также продемонстрировали работу одного из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, после чего он обсудил гуманитарные инициативы по восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
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