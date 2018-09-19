Глава минобороны Великобритании посетил Донбасс

Сообщается, что Уильямсон, в частности, посетил Краматорск , где провел встречу с командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым, который рассказал ему об обстановке и сообщил о предпринимаемых мерах по ее стабилизации.

«В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил», — рассказали в пресс-центре.

Уильямсону также продемонстрировали работу одного из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, после чего он обсудил гуманитарные инициативы по восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.