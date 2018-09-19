Турция упростила получение гражданства для иностранцев

Турция значительно упростила получение гражданства для иностранцев, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete в среду.

Согласно указу, фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, снижается с 2 миллионов до 500 тысяч долларов. Минимальная стоимость недвижимого имущества, требуемая от иностранцев для перехода в гражданство Турции, снижена с 1 миллиона до 250 тысяч долларов. Изменения внесены также в пункт о предоставлении иностранцем занятости не менее 100 работникам — сейчас для получения права на гражданство достаточно предоставить занятость не менее 50 работникам. Сумма депозитов, которые должны храниться в банках Турции, для получения гражданства также снизилась с 3 миллионов до 500 000 долларов.