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Турция упростила получение гражданства
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Турция упростила получение гражданства для иностранцев 

РИА Новости + ещё 1 5 минут назад
Фото: Reuters
Турция значительно упростила получение гражданства для иностранцев, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete в среду.
Согласно указу, фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, снижается с 2 миллионов до 500 тысяч долларов. Минимальная стоимость недвижимого имущества, требуемая от иностранцев для перехода в гражданство Турции, снижена с 1 миллиона до 250 тысяч долларов. Изменения внесены также в пункт о предоставлении иностранцем занятости не менее 100 работникам — сейчас для получения права на гражданство достаточно предоставить занятость не менее 50 работникам. Сумма депозитов, которые должны храниться в банках Турции, для получения гражданства также снизилась с 3 миллионов до 500 000 долларов.
Ранее газета Aydinlik сообщила о желании известного актера Жерара Депардье получить гражданство Турции со ссылкой на его заявление, сделанное в Пхеньяне, где он принимал участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летней годовщине основания КНДР. По словам Депардье, он собирается обсудить этот вопрос с Эрдоганом во время своей поездки в Турцию в октябре. Как сообщил РИА Новости турецкий юридический источник, осведомленный о процедуре получения гражданства в стране, Депардье может получить гражданство Турции по упрощенной процедуре согласно решению Эрдогана, за заслуги перед Турцией или крупные инвестиции.
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