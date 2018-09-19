Испытание Украиной: что ждет Москву на Генассамблее ООН

Открывшаяся 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет под лозунгом «Сделать ООН действенным для всех народов». Она будет посвящена проблемам глобального лидерства, устойчивого развития, а также затронет реформы сил ООН по поддержанию мира, объединению усилий в борьбе с наркотиками.

Президент США Дональд Трамп поучаствует в работе 73-й Генеральной Ассамблеи ООН и лично возглавит заседание Совбеза.

Кроме того, постпред США при организации Никки Хейли отметила, что на заседании Совбеза, которое проведет американский президент, речь будет идти о «важном региональном вопросе». Речь идет о плане мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Ранее Вашингтон обвинил лидера Палестинской Автономии Махмуда Аббаса в препятствовании мирному плану и заявил, что США представит свое видение процесса урегулирования вне зависимости от позиции палестинского руководства.

25 сентября Трамп выступит с обращением перед представителями 140 стран-членов ООН.

Как ожидается, помимо израильско-палестинского вопроса, Трамп в своей речи уделит внимание ситуации вокруг КНДР , а также Ирана . Президент США вновь собирается защитить свое решение по выходу из «ядерной сделки» с Тегераном , которое раскололо международное сообщество. При этом, как пишут мировые СМИ, внимание будет приковано к реакции Хасана Рухани, который также прибудет на саммит.

существует вероятность личной встречи меду президентом Ирана и президентом США на полях саммита.

Теоретически это возможно, однако пока неясно, ограничатся ли лидеры рукопожатием или проведут хотя бы 10-минутную беседу. Исключать этого нельзя, так как президент США говорил ранее, что готов встретиться с руководством Ирана «без предварительных условий».

Генассамблея — это, прежде всего, хорошая возможность для встреч представителей самых различных государств, которые могут не иметь дипломатических отношений или находиться во враждебных отношениях друг с другом. Часто подобные встречи становятся стартом для установления более прочных контактов.

Президент США проведет на полях саммита несколько встреч с лидерами глав государств. Известно, что одна из них — с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй . Британский премьер в настоящее время находится в политическом одиночестве, так как ее желание провести «жесткий» вариант Brexit столкнулось с критикой не только со стороны оппозиции, но и представителей правящей Консервативной партии . В условиях выхода из ЕС , который произойдет уже через несколько месяцев, для Лондона крайне важна поддержка Вашингтона.

На полях Генассамблеи не исключена и контакт Трампа с президентом Украины Петром Порошенко , который использует любую возможность для встречи с американским президентом. В этом году она имеет еще более важное значение, так как украинский лидер, без сомнений, стремится заручиться хотя бы видимой поддержкой США в преддверии выборов.

В 2019 году на Украине пройдут президентские выборы, и Порошенко собирается выставить на них свою кандидатуру.

Как ожидается, украинский лидер будет использовать трибуну ООН для жесткой критики России. Ранее представители Украины заявили, что на Генассамблее будет озвучен ряд инициатив, которые должны стать «неприятными сюрпризами».

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет… Их (россиян. — «Газета.Ru») ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет портал Gazeta.ua.

Российский президент Владимир Путин в заседании Генеральной Ассамблеи участвовать не будет, — вероятнее всего, из-за того, что у Кремля и Белого дома пока нет интереса к диалогу между президентами. Саммит между США и России в Хельсинки 16 июля с участием Путина и Трампа в США рассматривают как «провальный».

Последний раз глава России выступил на Генассамблее ООН в 2015 году, когда организация праздновала 70-летие своего основания. При этом речь Путина оказалась совсем не праздничной, и многим запомнились слова «Вы хоть понимаете, что вы натворили?», прозвучавшие в речи. Они касались ситуации в мире и разрушения системы международной безопасности.

«Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся», — сказал Путин во время заседания.