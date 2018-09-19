Раскрыто отношение Трампа к своей прическе

СМИ узнали об отношении Трампа к своей прическе

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд ), утверждающая, что имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом , в своей книге «Полное разоблачение» рассказала, что спросила американского лидера о его волосах. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Дэниелс, Трамп знает, что его волосы «нелепые», поскольку у него есть зеркало. При этом многие звездные стилисты якобы предлагали ему привести прическу в порядок, но политик этого не хочет.