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Раскрыто отношение Трампа к своей прическе
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СМИ узнали об отношении Трампа к своей прическе 

Газета.ру 36 минут назад
Фото: Reuters
Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), утверждающая, что имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, в своей книге «Полное разоблачение» рассказала, что спросила американского лидера о его волосах. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Дэниелс, Трамп знает, что его волосы «нелепые», поскольку у него есть зеркало. При этом многие звездные стилисты якобы предлагали ему привести прическу в порядок, но политик этого не хочет.
«…это мое дело. Это моя отличительная особенность», — приводит Дэниелс слова Трампа.
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