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Мемуары экс-главы ФБР превратят в мини-сериал
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Мемуары экс-директора ФБР о Трампе станут основой для сериала 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Cliff Owen/AP
Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми станут основой для мини-сериала, который снимет CBS. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, книга Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" рассказывает о взаимоотношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Согласно имеющейся информации, сериал спродюсирует Алекс Куртцман ("Звездный путь: Дискавери"), а сценарий напишет Билли Рэй ("Капитан Филлипс").
Ранее Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми худшим главой ФБР в истории.
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