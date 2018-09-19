Мемуары экс-главы ФБР превратят в мини-сериал

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми станут основой для мини-сериала, который снимет CBS. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, книга Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" рассказывает о взаимоотношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Согласно имеющейся информации, сериал спродюсирует Алекс Куртцман ("Звездный путь: Дискавери"), а сценарий напишет Билли Рэй ("Капитан Филлипс").
Ранее Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми худшим главой ФБР в истории.