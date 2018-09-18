Глава контрразведки Германии лишился поста из-за ультраправых

Поводом послужило интервью Масена газете Bild от 7 сентября. В нем глава контрразведки заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами, снятыми на видео в саксонском городе Хемниц.

Кроме того, Масена обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Речь шла об информации из неопубликованного отчета контрразведки ФРГ о числе предполагаемых исламистов, а также о бюджете ведомства.