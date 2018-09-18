Ещё
Глава контрразведки Германии лишился поста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава контрразведки Германии лишился поста из-за ультраправых 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии (отвечает за контрразведку в ФРГ) Ханс-Георг Масен отстранен от должности из-за подозрений в поддержке ультраправых. Он займет пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел, сообщает Deutsche Welle.
Поводом послужило интервью Масена газете Bild от 7 сентября. В нем глава контрразведки заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами, снятыми на видео в саксонском городе Хемниц.
Кроме того, Масена обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Речь шла об информации из неопубликованного отчета контрразведки ФРГ о числе предполагаемых исламистов, а также о бюджете ведомства.
В конце августа в Хемнице произошла массовая драка, в ходе которой был убит 35-летний немец. По подозрению в убийстве полиция задержала двух мигрантов из Ирака и Сирии (по информации Deutsche Welle; ранее сообщалось, что кроме сирийца задержан выходец из Ирана — прим. «Ленты.ру»). Вскоре на улицы вышли шесть тысяч ультраправых с требованием остановить поток беженцев. Одновременно демонстрацию провели полторы тысячи левых, недовольных пропагандой фашизма. Участники протестов бросали друг в друга петарды и бутылки.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен ответ Путина Нетаньяху321
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-201169
Отказ от новых санкций и другие события дня40
Израилю захотели показать силу «Искандеров»595
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна32
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение