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Отель Трампа украсили портретом Путина
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Отель Трампа украсили портретом Путина 

Рамблер + ещё 4 58 минут назад
Фото: dazeddigital.com
Портрет президента России Владимира Путина месяц провисел незамеченным в отеле, который принадлежит его американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сайту Hyperallergic рассказал художник Брайан Уайтли.
По его словам, именно он 1 августа повесил изображение российского лидера в 435-м номере отеля Trump International Hotel, который расположен на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, то есть в 15 минутах ходьбы от Белого дома.
На портрете, фото которого опубликовало издание, Путин сидит в кресле, а на заднем плане видны Белый дом и грозовое небо.
Тем временем Патриша Тэнг, директор по продажам и маркетингу Trump International Hotel, заявила Hyperallergic, что Уайтли врет — портрет президента России никогда не украшал ни один из номеров отеля.
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