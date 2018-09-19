Отель Трампа украсили портретом Путина

Портрет президента России Владимира Путина месяц провисел незамеченным в отеле, который принадлежит его американскому коллеге Дональду Трампу . Об этом сайту Hyperallergic рассказал художник Брайан Уайтли.

По его словам, именно он 1 августа повесил изображение российского лидера в 435-м номере отеля Trump International Hotel, который расположен на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, то есть в 15 минутах ходьбы от Белого дома.

На портрете, фото которого опубликовало издание, Путин сидит в кресле, а на заднем плане видны Белый дом и грозовое небо.

Тем временем Патриша Тэнг, директор по продажам и маркетингу Trump International Hotel, заявила Hyperallergic, что Уайтли врет — портрет президента России никогда не украшал ни один из номеров отеля.