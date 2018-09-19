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Трамп объявил о встрече с лидером КНДР
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Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп вновь планирует провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоится в ближайшее время.
Об этом Трамп рассказал американским журналистам в ходе визита в штат Северная Каролина.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына и собирается провести с ним вторую встречу.
Как сообщал News.ru, первая встреча состоялась 12 июня в Сингапуре, ее назвали исторической. КНДР выразила готовность к полной денуклеаризации полуострова, а США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
19 сентября в Пхеньяне завершился второй раунд переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи. По его итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали всеобъемлющее военное соглашение
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