Трамп объявил о встрече с лидером КНДР 

Президент США Дональд Трамп вновь планирует провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоится в ближайшее время.
Об этом Трамп рассказал американским журналистам в ходе визита в штат Северная Каролина.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына и собирается провести с ним вторую встречу.
Как сообщал News.ru, первая встреча состоялась 12 июня в Сингапуре, ее назвали исторической. КНДР выразила готовность к полной денуклеаризации полуострова, а США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
19 сентября в Пхеньяне завершился второй раунд переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи. По его итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали всеобъемлющее военное соглашение