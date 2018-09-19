Трамп объявил о встрече с лидером КНДР

Об этом Трамп рассказал американским журналистам в ходе визита в штат Северная Каролина.

Как сообщал News.ru, первая встреча состоялась 12 июня в Сингапуре, ее назвали исторической. КНДР выразила готовность к полной денуклеаризации полуострова, а США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

19 сентября в Пхеньяне завершился второй раунд переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи. По его итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали всеобъемлющее военное соглашение