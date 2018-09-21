Тимошенко представила программу роста ВВП на Украине 

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила программу экономического развития Украины, которая позволит экономике страны расти до 7% в год.
«Наша главная цель — перейти от кланово-олигархической системы к социальной рыночной экономике и ускорить экономический рост с годовыми темпами не менее 7%», — цитирует РИА Новости Тимошенко.
Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Кроме того, Тимошенко ранее также заявила о неизбежности падения гривны.