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Тимошенко представила программу роста ВВП на Украине
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Тимошенко представила программу роста ВВП на Украине 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила программу экономического развития Украины, которая позволит экономике страны расти до 7% в год.
«Наша главная цель — перейти от кланово-олигархической системы к социальной рыночной экономике и ускорить экономический рост с годовыми темпами не менее 7%», — цитирует РИА Новости Тимошенко.
Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Кроме того, Тимошенко ранее также заявила о неизбежности падения гривны.
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