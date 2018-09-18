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Папа Римский призвал молодых людей готовиться к сексу
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Папа Римский призвал молодых людей готовиться к сексу 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Папа Римский Франциск обсудил с молодыми христианами из Франции секс и сексуальность. По его словам, это дар божий, который дан человеку для двух вещей — любви и создания новой жизни. Стенограмму его разговора опубликовала пресс-служба Святого престола.
«Сексуальность — не табу. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет вас к вечной жизни», — пояснил понтифик.
Он призвал молодых людей оберегать свою сексуальность и «готовиться к этой любви», которая будет частью их жизни.
Франциск осудил порнографию как часть «индустрии лжи» и назвал ее «сексом, отделенным от любви». Папа согласился с тем, что человек по своей слабости и духовным недостаткам не всегда следует по «очень красивому пути», под которым подразумевается связь между мужчиной и женщиной.
В июле Ватикан разрешил женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, не хранить девственность.
«Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности», — отмечено в документе Святого престола.
Девственность перестала быть необходимым условием для прохождения обряда посвящения.
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