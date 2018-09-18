Папа Римский назвал сексуальность «даром божьим»

Папа Римский Франциск назвал сексуальность «даром божьим»

"Сексуальность, секс — это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни. Это — страстная любовь, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это дает вечную жизнь", — сказал Папа.

Он напомнил, что Бог создавал и мужчину, и женщину по собственному подобию.

Франциск призвал различать "сексуальность от бога" и ту, что "оторвана от любви и используется для развлечения".

"Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь", — предупредил понтифик.

Он вспомнил, как встречался на площади Святого Петра с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет. Он назвал "настоящей сексуальностью" ту, что происходит от глубокой любви.