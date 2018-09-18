Отказ от новых санкций и другие события дня

Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами противовоздушной обороны правительственных войск Сирии.
У российской границы чуть не столкнулись самолеты
Неопознанный самолет продолжает терроризировать гражданские лайнеры неподалеку от российского побережья Японского моря.
Россиян не пускают в Израиль
Российские дипломаты обеспокоены участившимися до нескольких случаев в день отказами соотечественникам во въезде в Израиль и сигналами о грубом обращении с ними на границе.
Запад стягивает силы в Средиземное море
Накануне стало известно, что в акваторию Средиземного моря вошел фрегат ВМС Германии "Ольденбург".
ЕС отказался вводить новые санкции против России
Страны Евросоюза не будут вводить против России новые ограничительные меры в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Путин потребовал прорывного развития экономики РФ
РФ необходимо добиваться прорывного развития в экономике, социальной сфере, повышения качества жизни россиян — изменения будут идти во всех регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Россиян предупредили о потере работы
Согласно докладу Всемирного экономического форума и консалтинговой компании Strategy Partners «Будущее рабочих мест 2018», практически 75 миллионов человек потеряют свои рабочие места уже к 2020 году.
Тарифы по ОСАГО вновь пересчитают
Банк России запустил повторное исследование тарифов ОСАГО, так как за первые шесть месяцев 2018 года убыточность автострахования снизилась.
Умер 41-летний ветеран UFC
Японский боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото скончался.