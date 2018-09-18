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Отказ от новых санкций и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 3 часа назад

Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами противовоздушной обороны правительственных войск Сирии.

У российской границы чуть не столкнулись самолеты

Неопознанный самолет продолжает терроризировать гражданские лайнеры неподалеку от российского побережья Японского моря.

Россиян не пускают в Израиль

Российские дипломаты обеспокоены участившимися до нескольких случаев в день отказами соотечественникам во въезде в Израиль и сигналами о грубом обращении с ними на границе.

Запад стягивает силы в Средиземное море

Накануне стало известно, что в акваторию Средиземного моря вошел фрегат ВМС Германии "Ольденбург".

ЕС отказался вводить новые санкции против России

Страны Евросоюза не будут вводить против России новые ограничительные меры в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Путин потребовал прорывного развития экономики РФ

РФ необходимо добиваться прорывного развития в экономике, социальной сфере, повышения качества жизни россиян — изменения будут идти во всех регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россиян предупредили о потере работы

Согласно докладу Всемирного экономического форума и консалтинговой компании Strategy Partners «Будущее рабочих мест 2018», практически 75 миллионов человек потеряют свои рабочие места уже к 2020 году.

Тарифы по ОСАГО вновь пересчитают

Банк России запустил повторное исследование тарифов ОСАГО, так как за первые шесть месяцев 2018 года убыточность автострахования снизилась.

Умер 41-летний ветеран UFC

Японский боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото скончался.
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