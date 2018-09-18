Киев пообещал предъявить обвинения за MH17 в суде

Киев пообещал предъявить обвинения за сбитый над Донбассом «Боинг» в суде

Обвинения против лиц, ответственных за уничтожение самолета малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году, в ближайшее время будут предъявлены для рассмотрения в суде. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

«Обнародованные 17 сентября очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств уничтожения MH17 являются ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов», — охарактеризовала она данные российского военного ведомства о сбившей самолет ракете.

Зеркаль обратила внимание, что заявление было сделано накануне 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Дерзости добавляет полное игнорирование РФ своих обязательств по резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года. Резолюция обязывает все государства способствовать в расследовании уничтожения самолета "Малайзийских авиалиний" МН17», — добавила замминистра.

По ее словам, «Россия оставила без реакции многочисленные запросы о предоставлении информации о зенитно-ракетном комплексе "Бук", с помощью которого был сбит самолет, по сути отказав в сотрудничестве Международной следственной группе, а вместо этого продуцирует все более экзотические факты и версии».

«Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности», — уверена она.

17 сентября Минобороны России заявило, что ракета, сбившая «Боинг» «Малайзийских авиалиний» под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье. По обломкам снаряда, найденным на месте катастрофы, удалось определить ее бортовой номер — 886847349. В том же 1986 году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета осталась на вооружении у Украины. В 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

24 мая Международная следственная группа, в которую входят специалисты из Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг», попал на Донбасс с территории России.