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В ЛНР объяснили отказ в пропуске патрулю ОБСЕ
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В ЛНР объяснили, почему не пропустили патруль миссии ОБСЕ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко пояснил во вторник на брифинге журналистам, что патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) не пропустили через дорожное заграждение на блокпосте в Южной Ломоватке из соображений безопасности.
Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете сообщили, что 15 сентября на блокпосте в населенном пункте Южная Ломоватка представители ЛНР отказали патрулю СММ в проезде через дорожное заграждение, ссылаясь на приказ о закрытии дороги для всех транспортных средств, в связи с проведением инженерных работ и работ по разминированию.
"У нас вызывают обеспокоенность некоторые принципы работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР. Мы до сих пор помним печальные события 23 апреля неподалеку от Пришиба, когда произошел подрыв автомобиля СММ со смертельным исходом. НМ ЛНР старается всеми силами избежать повторения подобных случаев, а международные наблюдатели как-то неоднозначно воспринимают наше стремление обеспечить им безопасность", — сказал Марочко.
Он отметил, что населенный пункт Южная Ломоватка, как и Пришиб вблизи линии боевого соприкосновения, и от украинских силовиков "можно ожидать чего угодно".
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — уточнил Марочко.
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