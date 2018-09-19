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«Похож на гриб»: порноактриса ударила Трампа ниже пояса
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Порноактриса оценила секс с Дональдом Трампом 

360tv.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Американская порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) в своей книге «Полное разоблачение» поделилась интимными подробностями секса, который был у нее с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на полученную копию книги.
Сторми написала, что «возможно, это наименее впечатляющий секс, который у меня когда-либо был».
«Разумеется, он этого мнения не разделял», — добавила порноактриса.
Сторми Дэниэлс уточнила, что пенис Трампа похож на огромный гриб. Меньше среднего, но не «катастрофически маленький».
«Он знает, что у него необычный пенис. Головка похожа на огромный гриб», — написала Дэниэлс.
Она также сравнила пенис президента с героем видеоигр «Марио» человекоподобным грибом Тоадом. Этим она повергла в глубокий шок фанатов игры.
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