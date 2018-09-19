«Похож на гриб»: порноактриса ударила Трампа ниже пояса

Порноактриса оценила секс с Дональдом Трампом

Американская порноактриса Сторми Дэниелс ( Стефани Клиффорд ) в своей книге «Полное разоблачение» поделилась интимными подробностями секса, который был у нее с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на полученную копию книги.

Сторми написала, что «возможно, это наименее впечатляющий секс, который у меня когда-либо был».

«Разумеется, он этого мнения не разделял», — добавила порноактриса.

Сторми Дэниэлс уточнила, что пенис Трампа похож на огромный гриб. Меньше среднего, но не «катастрофически маленький».

«Он знает, что у него необычный пенис. Головка похожа на огромный гриб», — написала Дэниэлс.

Она также сравнила пенис президента с героем видеоигр «Марио» человекоподобным грибом Тоадом. Этим она повергла в глубокий шок фанатов игры.