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Ким Чен Ын угостил лидера Южной Кореи колокольчиками
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Ким Чен Ын угостил лидера Южной Кореи корнями колокольчика 

РИА Новости + ещё 4 58 минут назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приеме супом из акульих плавников и корейскими разносолами из диких растений, сладкой кашей и морепродуктами, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита в Пхеньяне.
На приеме присутствовали около 200 гостей из Южной Кореи и примерно полсотни северкорейских хозяев саммита, включая Ким Чен Ына и его супругу Ли Соль Чу.
Произнеся тосты, лидеры двух корейских государств пригубили из высоких бокалов красное виноградное вино и приступили к трапезе.
Согласно меню, распространенному в пресс-центре в Сеуле, на приеме были приготовлены ветчина с дыней, сладкая рисовая каша "якпаб" с рисовыми клецками, квашеная капуста кимчхи без острого перца и острый салат "хве" из сырых морепродуктов. Суп из акульих плавников шел явно как как деликатес наряду с печеными дикими сосновыми грибами "сони-посот", которые ценятся также в Японии и известны там под названием "мацутакэ". Для сытости на приеме подавали также белый рис, кефалевый суп и маринованные корни белого колокольчика "тораджи" и прочие закуски. Помимо вина на столах выставили белую пхеньянскую и женьшеневую водки, однако пили ли их лидеры КНДР и Южной Кореи, пока неизвестно.
В качестве подарка Ким Чен Ыну президент Южной Кореи привез из Сеула старинную карту некогда единой Кореи.
На первой встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля в демилитаризованной зоне на прием лидер КНДР приехал со своей лапшой, традиционно приготовляемой в Северной Корее из гречки, чтобы угостить ею южнокорейского президента.
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