Ким Чен Ын угостил лидера Южной Кореи колокольчиками

Ким Чен Ын угостил лидера Южной Кореи корнями колокольчика

На приеме присутствовали около 200 гостей из Южной Кореи и примерно полсотни северкорейских хозяев саммита, включая Ким Чен Ына и его супругу Ли Соль Чу.

Произнеся тосты, лидеры двух корейских государств пригубили из высоких бокалов красное виноградное вино и приступили к трапезе.

Согласно меню, распространенному в пресс-центре в Сеуле, на приеме были приготовлены ветчина с дыней, сладкая рисовая каша "якпаб" с рисовыми клецками, квашеная капуста кимчхи без острого перца и острый салат "хве" из сырых морепродуктов. Суп из акульих плавников шел явно как как деликатес наряду с печеными дикими сосновыми грибами "сони-посот", которые ценятся также в Японии и известны там под названием "мацутакэ". Для сытости на приеме подавали также белый рис, кефалевый суп и маринованные корни белого колокольчика "тораджи" и прочие закуски. Помимо вина на столах выставили белую пхеньянскую и женьшеневую водки, однако пили ли их лидеры КНДР и Южной Кореи, пока неизвестно.

В качестве подарка Ким Чен Ыну президент Южной Кореи привез из Сеула старинную карту некогда единой Кореи.

На первой встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля в демилитаризованной зоне на прием лидер КНДР приехал со своей лапшой, традиционно приготовляемой в Северной Корее из гречки, чтобы угостить ею южнокорейского президента.