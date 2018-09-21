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В ЛНР сбили украинский беспилотник
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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с боевым зарядом на борту у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.
"Вчера силами противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР был сбит украинский беспилотник одного из подразделений 72 бригады ВСУ, который нес на своем борту боевой заряд", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха по позициям ЛНР.
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