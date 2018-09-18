NI рассказал, мог ли Трамп убить Асада

National Interest рассказал, мог ли Трамп убить Асада

Издание отмечает, что согласно новой книге американского журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", президент США Дональд Трамп предлагал убить президента Сирии Башара Асада после химической атаки в Сирии в прошлом году. Об этом американский лидер заявил во время звонка министру обороны США Джеймсу Мэттису

Тогда глава Пентагона осторожно отверг идею Трампа, пишет американское издание. Однако пылкая речь Трампа представляет собой острый, но закономерный вопрос: насколько легко было бы президенту Соединенных Штатов отдать приказ о ликвидации в отношении внешнеполитического лидера или главы государства?

Так, 38-ой президент США Джеральд Форд в указе 1976 года, который позже был утвержден и президентом Рональдом Рейганом отдельным указом, фактически объявил политические убийства вне закона, пишет National Interest. Данный указ действует и на сегодняшний день.

Как отмечает американский журнал, если бы Трамп был намерен причинить вред какому-либо иностранному лидеру, то для этого ему нужно было бы лишь заменить указ Рейгана на свой.

Однако это было бы определенно катастрофой, пишет NI. Попытка убийства иностранного лидера расценивалась бы как акт войны, а возвращение такой формы внешней политики нанесло бы ущерб мировому имиджу США, вызвав дальнейшие конфликты.