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На севере Сирии прогремел взрыв
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СМИ: на севере Сирии прогремел взрыв 

Парламентская газета + ещё 1 21 минуту назад
Фото: YOUTUBE.COM/AL JAZEERA ENGLISH
На севере Сирии в городе Эльм-Карма мухафазы Ракка произошёл взрыв, передаёт Федеральное агентство новостей.
Теракт произошёл на территории, подконтрольной курдам. По данным местных властей, бомбу заложили террористы, дислоцирующиеся в этих районах. Сообщается о гибели троих курдов в результате взрыва.
Практически вся территория провинции была зачищена от боевиков ещё год назад. Тем не менее в мухафазе остаются «спящие» ячейки радикалов, которые стали активизироваться в последние месяцы.
В соседней провинции Дейр-эз-Зор продолжается совместная антитеррористическая операция. По данным местных властей, почти все населённые пункты провинции освобождены от джихадистов. Последним террористическим анклавом в регионе остаётся село Хаджин к востоку от реки Евфрат.
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