СМИ: на севере Сирии прогремел взрыв

Теракт произошёл на территории, подконтрольной курдам. По данным местных властей, бомбу заложили террористы, дислоцирующиеся в этих районах. Сообщается о гибели троих курдов в результате взрыва.

Практически вся территория провинции была зачищена от боевиков ещё год назад. Тем не менее в мухафазе остаются «спящие» ячейки радикалов, которые стали активизироваться в последние месяцы.

В соседней провинции Дейр-эз-Зор продолжается совместная антитеррористическая операция. По данным местных властей, почти все населённые пункты провинции освобождены от джихадистов. Последним террористическим анклавом в регионе остаётся село Хаджин к востоку от реки Евфрат.