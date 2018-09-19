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Самый высокий подвесной мост в Европе появится в Италии
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Самый высокий подвесной мост в Европе появится в Италии 

Российская Газета + ещё 4 50 минут назад
Фото: epa
Над итальянской долиной Валь Тартано построили самый высокий подвесной мост в Европе. "Мост в небо" откроют 22 сентября.
Строение соединит две вершины гор высотой 1034 метра и сократит путь между соседними деревнями Морбень и Сондрио.
Как сообщает газета Coriere della Sera, длина моста составляет 234 метра, он располагается на высоте 140 метров. Его строительство стоило 750 тысяч евро.
Туристы смогут увидеть с моста плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро. Вход на "Мост в небо" для визитеров будет стоить пять евро.
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