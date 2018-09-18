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«Дело Скрипалей» обсудят на саммите ЕС
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«Дело Скрипалей» обсудят на саммите ЕС в Зальцбурге 20 сентября 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Участники неформального саммита глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге, обсудят ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска к лидерам стран сообщества.
"Премьер-министр [Великобритании Тереза] Мэй проинформирует нас по "делу Скрипаля", — сказал он.
При этом, как сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, официальных заключений лидеры ЕС по итогам саммита не сделают.
Также они обсудят возможность созвать в ноябре экстренный саммит Евросоюза, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава сообщества.
"Мы обсудим, как организовать финальную фазу переговоров по Brexit, включая возможность созыва нового саммита ЕС в ноябре", — сказал он.
По его словам, переговоры по Brexit станут одной из главных тем нынешнего саммита в Зальцбурге, так как до даты выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего полгода, а соглашения все еще нет.
"К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы", — отметил Туск.
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