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«Увидеться с другом Лавровым»: Кустурица назвал цель визита в Боснию 

РИА Новости + ещё 14 38 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица присутствовал на прошедших в пятницу переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика в столице региона Баня-Луке. Как рассказал РИА Новости российский дипломат, присутствовавший на встрече, кинодеятель сообщил, что приехал увидеться со "своим другом Лавровым".
Кустурица родом из города Сараево, который сейчас является столицей Боснии и Герцеговины. Он часто бывает в России, в том числе посещал Крым.
"Он сказал: "Я приехал увидеться со своим другом Лавровым", — передал слова режиссера российский дипломат.
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