Ещё
Церковь предрекла новую войну на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митрополит Иларион: легализация украинских раскольников развяжет войну против УПЦ 

ТАСС 31 минуту назад
Каноническая церковь на Украине окажется вне закона в случае легализации раскольнических организаций. Об этом в понедельник сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
"Если такая автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической церкви будет развязана настоящая, полномасштабная война. Будут приняты законопроекты, чтобы лишить ее недвижимости, для того, чтобы лишить ее юридического статуса", — сказал митрополит.
7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение".
>> РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины
14 сентября Синод принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это пока не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
ТАСС: последние новости
CNN: США не участвовали в обстреле Латакии, во время которого пропал самолет РФ Прогресс по Идлибу. Путин и Эрдоган договорились о создании там демилитаризованной зоны Министр обороны Великобритании раскритиковал доклад Минобороны РФ по Boeing
Комментарии42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN разнесли за сбитый российский самолет502
Россиян не пускают в Израиль132
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20316
Запад стягивает силы в Средиземное море77
Собчак прячется от кредиторов60
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение