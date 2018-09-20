Ещё
Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим. Об этом этом он заявил в интервью The Hill.
«Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, выведя оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны», — сказал Трамп.
Он пояснил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами. «Миллионы жизней», — подчеркнул президент.
Издание приводит данные Пентагона: по оценке оборонного ведомства, расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 года составили 1,52 триллиона долларов. Однако Брауновский университет приводит другую цифру: 5,6 триллиона (по состоянию на сентябрь 2017 года). В нее входят также дополнительные расходы, к примеру, на медицинское обслуживание ветеранов войн.
В октябре 2001 года, вскоре после событий 11 сентября, занимавший тогда пост президента Джордж Буш-младший приказал ввести войска в Афганистан, где, по данным разведки США, скрывался главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. Через два года американский лидер инициировал нападение на Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20382
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле186
В Нальчике начались беспорядки552
Трагедия с Ил-20. Почему Асад молчал четыре дня55
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга295
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение