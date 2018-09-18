Ещё
США предположили виновных в уничтожении Ил-20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Российский самолет-разведчик Ил-20 мог быть сбит сирийскими ПВО. Такую гипотезу телеканалу CNN предположил источник в правительстве США.
По его словам, инцидент произошел во время отражения налета израильских истребителей на провинцию Латакия, где находится российская авиабаза Хмеймим. Другой собеседник телеканала подтвердил факт обстрела Израилем территории Сирии.
Ранее Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.
Израиль отказался комментировать налет на Сирию и пропажу российского самолета, заявив, что не комментирует сообщения из-за рубежа..
На момент написания материала судьба экипажа Ил-20 неизвестна. В районе исчезновения самолета проводится поисково-спасательная операция.
Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии77
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия пошла на уступки»169
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ102
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии177
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ14
Задолжавшая всему свету Собчак прячется от кредиторов3
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение