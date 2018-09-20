Показаны результаты авианалета Израиля на Сирию

Спутник снял результаты авианалета Израиля на Сирию

Оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал сделанные спутником Израиля снимки, демонстрирующие, как сообщается, результаты израильского авианалета, в результате которого в Сирии потерпел крушение российский Ил-20.

Снимок от 18 сентября запечатлел разрушенное здание 155х35 м, окруженное другими постройками, которые, видимо, не пострадали. ISI заявляет, что на фото — «склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии». Как заявила компания, склад «полностью уничтожен», передает РИА «Новости»

Напомним, Израиль утверждает, что удар был нанесен по «объектам инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражения» для Хезболлы

Действия Израильских пилотов привели к тому, что сирийские ПВО сбили российский Ил-20.