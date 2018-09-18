Ещё
Трамп рассекретит данные по «российскому делу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу 

Lenta.ru + ещё 16
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов силовых ведомств по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Речь идет о бумагах, подготовленных Минюстом США, ФБР и национальной разведкой. При этом оговаривается, что в момент рассекречивания документы не подвергнутся редактуре.
Белый дом решил распространить информацию о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. Помимо них, общественности станут доступны документы бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, а также чиновника из Минюста Брюса Ора.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предположили виновных в уничтожении Ил-20158
РФ потеряла самолет во время атаки Франции74
«Россия пошла на уступки»182
Задолжавшая всему свету Собчак прячется от кредиторов16
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ21
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение