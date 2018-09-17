Хакеры получили доступ к данным Госдепа

Politico: неизвестные хакеры получили доступ к данным сотрудников Госдепартамента

Неизвестные хакеры смогли взломать незасекреченную почтовую систему Госдепартамента США и получили доступ к личной информации небольшого числа сотрудников ведомства. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По их сведениям, произошедшая недавно хакерская атака "затронула менее 1% почтовых ящиков сотрудников". "Мы установили, что личная информация отдельных сотрудников может быть раскрыта, — говорится в распространенном в Госдепартаменте оповещении. — Мы уведомили этих сотрудников".

В ведомстве, отмечает Politico, создана рабочая группа, которая занимается расследованием кибератаки. Источники не сообщили газете, установлены ли личности хакеров. Злоумышленники не смогли получить доступ к засекреченным данным.