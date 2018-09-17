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Отравленные в Солсбери русские в критическом состоянии
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Daily Mail: пострадавшие в Солсбери русские находятся в критическом состоянии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Двое пострадавших посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери, которых очевидцы назвали русскими, находятся в "критическом, но стабильном состоянии", пишет британская газета Daily Mail.
Отмечается, что пострадавшие при отравлении в ресторане — это мужчина в возрасте 40 лет и женщина около 30 лет. Ранее сообщалось, что симптомы у получивших отравление в ресторане были схожи с симптомами при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Однако позже в британской полиции заявили, что данный инцидент не связан с применением "Новичка".
>> Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне
Инцидент с отравлением в ресторане Prezzo произошел 16 сентября. После этого ресторан был оцеплен, на месте работают правоохранительные органы. По словам свидетелей, пострадавшие были русскими.
В марте с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" были отравлены бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как отмечалось ранее, до потери сознания Скрипали успели побывать в пиццерии Zizzi, которая находится вблизи ресторана Prezzo, где получили отравление двое граждан.
Ранее сообщалось, что в ресторане в Солсбери пострадали русские.
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