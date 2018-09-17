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Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Поклонскую лишили еще одного поста

Первую комиссию по этике за доходами депутатов возглавлял Отари Аршба, вторую — Наталья Поклонская. На пост главы новой комиссии претендовали и Аршба, и Поклонская. Аршба набрал на тайном голосовании большее количество голосов.

Запад резко отреагировал на доклад России по МН17

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал новые данные об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing в Донбассе, предоставленные в понедельник Минобороны РФ.

Медведев назначил нового пресс-секретаря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря председателя правительства в связи с переходом на новую работу. На этот пост премьер назначил журналиста Олега Осипова.

России пригрозили коллективным отпором в НАТО

Кибератака России на одну из стран НАТО может быть сочтена вооруженным нападением и привести к активации пятой статьи устава организации. Об этом генсек Североатлантического Альянса заявил порталу Axios.

Порошенко разорвал дружбу с Россией

Украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

Бомбу для Захарченко сделали в США

Задержанный по делу Александра Захарченко работал на СБУ и сотрудничал с иностранными спецслужбами. В Донецке озвучили новые подробности расследования покушения. Взрыв прогремел 31 августа.

Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ.

На пенсии россиян решили направить наворованное

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России.

Медведева испортила Загитовой радость от триумфа

Фигуристка Алина Загитова не радовалась золоту Олимпиады 2018 года из-за стеснения перед коллегой Евгенией Медведевой.
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