Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Поклонскую лишили еще одного поста
Первую комиссию по этике за доходами депутатов возглавлял Отари Аршба, вторую — Наталья Поклонская. На пост главы новой комиссии претендовали и Аршба, и Поклонская. Аршба набрал на тайном голосовании большее количество голосов.
Запад резко отреагировал на доклад России по МН17
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал новые данные об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing в Донбассе, предоставленные в понедельник Минобороны РФ.
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря председателя правительства в связи с переходом на новую работу. На этот пост премьер назначил журналиста Олега Осипова.
России пригрозили коллективным отпором в НАТО
Кибератака России на одну из стран НАТО может быть сочтена вооруженным нападением и привести к активации пятой статьи устава организации. Об этом генсек Североатлантического Альянса заявил порталу Axios.
Порошенко разорвал дружбу с Россией
Украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.
Бомбу для Захарченко сделали в США
Задержанный по делу Александра Захарченко работал на СБУ и сотрудничал с иностранными спецслужбами. В Донецке озвучили новые подробности расследования покушения. Взрыв прогремел 31 августа.
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ.
На пенсии россиян решили направить наворованное
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России.
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигуристка Алина Загитова не радовалась золоту Олимпиады 2018 года из-за стеснения перед коллегой Евгенией Медведевой.