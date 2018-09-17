Украина и Британия обсудили санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обсудили перспективы усиления антироссийских санкций, сообщается на сайте украинского лидера.
«Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери», — говорится в материалах, опубликованных на сайте.
16 сентября министр безопасности Бен Уоллес заявил, что Великобритания не сможет ввести санкции в отношении России по делу Скрипалей до выхода из Евросоюза.