Ещё
Украина и Британия обсудили санкции против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко и глава Минобороны Великобритании обсудили усиление санкций против России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обсудили перспективы усиления антироссийских санкций, сообщается на сайте украинского лидера.
«Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери», — говорится в материалах, опубликованных на сайте.
16 сентября министр безопасности Бен Уоллес заявил, что Великобритания не сможет ввести санкции в отношении России по делу Скрипалей до выхода из Евросоюза.
RT на русском: последние новости
Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря СМИ: Врачи призвали посетителей ресторана в Солсбери сдать кровь для анализов Генсек НАТО заявил о готовности ответить на возможные российские кибератаки
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях25
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей31
«*** вам, а не российских граждан»275
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен67
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17734
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение