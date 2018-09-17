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Мэра города в ДНР захотели убить
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СБУ заподозрили в подготовке убийства мэра города в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В министерстве госбезопасности ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке теракта с убийством мэра города Брянка.
«Спецслужбы Украины осуществляли подготовку убийства мэра города Брянки Николая Моргунова общественно-опасным способом, в том числе, путем подрыва», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».
По сведениям ведомства, к ним «пришел с повинной» местный житель Василий Хилюк, завербованный Службой безопасности Украины. Он рассказал, что его задачей было войти в доверие к сотруднику межрайонного отдела МГБ ЛНР города Стаханова узнать, где живет глава администрации Брянки и передать информацию в СБУ.
Ранее был задержан подозреваемый по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. По словам врио руководителя ДНР Дениса Пушилина, задержанный является сотрудником СБУ.
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