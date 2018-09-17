Мэра города в ДНР захотели убить

СБУ заподозрили в подготовке убийства мэра города в Донбассе

В министерстве госбезопасности ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке теракта с убийством мэра города Брянка.

«Спецслужбы Украины осуществляли подготовку убийства мэра города Брянки Николая Моргунова общественно-опасным способом, в том числе, путем подрыва», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».

По сведениям ведомства, к ним «пришел с повинной» местный житель Василий Хилюк, завербованный Службой безопасности Украины . Он рассказал, что его задачей было войти в доверие к сотруднику межрайонного отдела МГБ ЛНР города Стаханова узнать, где живет глава администрации Брянки и передать информацию в СБУ.