Число рижан резко сократилось за семь лет

За семь лет рижан стало меньше на 80 тысяч человек

За семь лет из Риги за границу или в другие края Латвии переселились 78 тысяч 692 человека, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на данные ЦСУ страны.

Статистическое управление разработало интерактивный инструмент, который позволяет следить за перемещением жителей в пределах Латвии с 2000 года. Данные доступны по регионам и по временным периодам: с 2000 по 2018 годы и с 2011 по 2018 годы.

По данным ведомства, с 2011 по 2018 год из Риги за рубеж переехали жить 38 тысяч 434 человека, в другие самоуправления Латвии — 40 тысяч 258 человек. Больше всего рижан уехали жить в Юрмалу — 4 тысячи 445 человек. А всего за семь лет из Риги в пригороды переселилось более 28 тысяч жителей.

Убыль населения в столице отчасти компенсируют репатрианты и провинциалы. Так, из-за границы в Ригу в 2011-2018 годах перебрались 15 тысяч 37 человек, из других краев — 53 тысячи 426 человек.

Ранее, по данным опроса компании Kantar TNS, 36% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет заявили, что они сами или кто-то из их родных и знакомых в ближайшем будущем планирует отправиться искать лучшей жизни за пределами Латвии. Менее половины опрошенных (49%) ответили, что таких планов не имеют. По сравнению с опросом 2016 года, доля тех, кто не обдумывает возможность эмиграции, выросла.

Хотя большинство эмигрантов направляются в Европу, Латвия вошла в первую десятку стран, жители которых хотели бы найти работу в России, — трудовых мигрантов привлекают низкий уровень безработицы, культурные связи и развитый технологический сектор.

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