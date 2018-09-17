Встреча Путина и Эрдогана затянулась

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длятся более трех часов

По итогам беседы президенты сделают заявления для прессы.

Открывая переговоры, Путин заявил о намерении обсудить на них все вопросы сирийского урегулирования и поискать решения накопившихся проблем. По его словам, "вопросов очень много, причем, есть и очень сложные".

В свою очередь Эрдоган отметил, что результаты переговоров с российским президентом в части сирийского урегулирования могут дать "новую надежду" для всего региона.

"В заявлении, с которым мы выступим здесь, в Сочи, после встречи, считаю, будет новая надежда для региона", — пообещал он.

Ранее в Кремле отмечали, что президенты России и Турции встречаются, чтобы "сверить часы" по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Среди главных тем переговоров назывались пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

На повестке дня также обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.