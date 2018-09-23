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Президент Мексики рассказал о планах «на Трампа»
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Избранный президент Мексики рассказал о планах по взаимодействию с Трампом 

РИА Новости + ещё 15 31 минуту назад
Фото: © AP Photo / Marco Ugarte
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что не желает конфронтации с США.
"Мы не будем сражаться с президентом Дональдом Трампом, я ищу нормального понимания, хочу убедить его, объяснить, каков наш план относительно миграционного феномена", — заявил Обрадор в ходе своего выступления в приграничном с США штате Сонора.
По словам Обрадора, он надеется на сохранение хороших отношений с правительством США.
Ранее в августе Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, заявил, что никто не может угрожать стране строительством стены на границе. Этот проект на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции был одним из основных предвыборных обещаний президента США Трампа. В конце июля Трамп сообщил на встрече со своими сторонниками в городе Трампа, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся.
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