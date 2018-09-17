Ещё
В Британии хотят заменить полицейских беспилотниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии хотят заменить полицейских беспилотниками и роботами из-за «Новичка» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Великобритании тестирует беспилотники и роботов для обнаружения химического оружия и расследования химических атак, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.
Как сообщается, такие меры могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб при подобных операциях и предотвратить жертвы. Прецедентом послужило отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, которому подверглись бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также подвергся отравлению "Новичком" первый подошедший к Скрипалю британский полицейский — Ник Бейли. Он также был на месте обследования дома Скрипаля. По версии британской полиции, "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля.
Ник Бейли вместе с Сергеем и Юлией Скрипаль был сразу же госпитализирован в больницу в Солсбери. Позже они были выписаны.
Тем не менее, в минобороны Британии заявили, что к испытаниям с дронами и роботами привлечены ученые из британской лаборатории "Портон-Даун", говорится в материале. Эксперимент включал в себя тестирование беспилотника, который может передавать 3D-изображения и обнаруживать химические вещества с помощью лазерной системы, пишет The Guardian.
Ранее сообщалось, что в Британии планируют расширить полномочия полицейских из-за участившихся нападений.
Газета.Ru: последние новости
Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией В Солсбери оцепили ресторан из-за самочувствия посетителей Климкин сообщил об экзистенциальном конфликте Украины и России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей22
«*** вам, а не российских граждан»204
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17545
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына149
Поклонскую лишили еще одного поста106
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение