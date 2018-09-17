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Данные Минобороны об МН17 назвали фейком
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На Украине назвали «фейком» данные российского Минобороны об МН17 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал обнародованные российским Минобороны данные касательно крушения малазийского Boeing МН17 над Донбассом. Об этом сообщает "Укринформ".
"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, сбившей МН17, являются очередным неудачным фейком Кремля", — говорится в заявлении пресс-службы СНБО.
Украинское Минобороны также не смогло предоставить сведений, опровергающих информацию российской стороны. Ранее днем глава ведомства Степан Полторак, как и Турчинов, отметился комментарием о том, что доказательства "фейковые".
Минобороны России представило данные, подтверждающие, что ракета, сбившая малазийский лайнер в 2014 году, стояла на вооружении украинской армии. Ведомству удалось установить ее уникальный заводской полный номер— 8868720. В 1986 году ракету изготовили на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и отправили в войсковую часть 20152 — 223 зенитно-ракетную бригаду Украинской ССР. После распада Советского союза подразделение включили в состав ВСУ, сейчас бригада базируется в украинском городе Стрый. Как заявили в Минобороны, этот ракетный полк был задействован в военной операции Киева в Донбассе. Причастна к трагедии и манипуляции — Минобороны о роли Украины в крушении MH17
Кроме того, оборонное ведомство представило перехваченную запись переговоров украинских военных, сделанную на учениях в Одесской области в 2016 году. По информации ведомства, голос на ней принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, в 2014 году занимавшему пост командира 164-й радиотехнической бригады, базировавшейся в Донецкой и Луганской областях. На аудиозаписи слышно, как Гринчак говорит о возможности "сбить еще один малазийский Boeing".
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом вернулся обратно. Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, видеоматериалы, используемые международной комиссией, как доказательство причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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