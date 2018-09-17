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Кравчук отчитал Кучму за ультиматум Трампу
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Кравчук отчитал Кучму за ультиматум Трампу 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявиление экс-главы Украины Леонида Кучмы о том, что президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом.
Об этом сообщает ФАН.
"Не нужно такие непродуманные вещи запускать для обсуждения!" — сказал Кравчук, комментируя слова Кучмы.
Ранее Кучма заявил, что Трамп должен извиниться перед Киевом. По словам Кучмы, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, фактически лишивший ее ядерного оружия.
Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.
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