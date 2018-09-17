Продюсеры подрались из-за расистских записей Трампа

Комик и продюсер Том Арнольд обвинил председателя MGM Worldwide Television и экс-продюсера шоу Дональда Трампа "Кандидат" Марка Бернетта в нападении, передает Deadline.

По словам Арнольда, Бернетт напал на него на пре-пати телепремии "Эмми". Как написал он в твиттере, Бернетт попытался его задушить. Жена Бернетта утверждает, что также пострадала в драке, что Арнольд отрицает, обещая обратиться в полицию.

Еще летом Том Арнольд обвинил Марка Бернетт в укрывательстве записей с шоу "Кандидат", на которых на тот момент будущий президент США Дональд Трамп якобы показывает себя некомпетентным управленцем и расистом. "Я продолжу преследовать Бернетта, пока он не покажет эти записи", — говорил он, утверждая, что Трамп на них использует расистскую лексику и позволяет себе сексуальные домогательства.

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