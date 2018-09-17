Ассанж пытался получить российскую визу

СМИ узнали о попытках Ассанжа получить российскую визу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, подозреваемый США в разглашении секретных данных госдепартамента, намеревался получить российскую визу в 2010 году. С этой целью он связался со своим знакомым в Лондоне. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

«Я, Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения российской визы», — написал в 2010 году Ассанж.

Агентство заявило, что в его распоряжение попали не только письмо, но и ряд секретных переписок и других файлов WikiLeaks от ноября 2010 года. Все они указывают на то, что у Ассанжа «зарождались» отношения с Москвой.

В 2012 году Ассанж получил убежище в лондонском посольстве Эквадора. Выдачи основателя WikiLeaks добиваются США. Здесь ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента. В Швеции Ассанжа подозревают в сексуальных преступлениях.