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Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
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Киев отреагировал на новые обвинения России по делу о гибели «Боинга» 

Lenta.ru + ещё 3 58 минут назад
Заявление России о том, что Украина причастна к катастрофе малайзийского «Боинга» (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, является ложью. Об этом в понедельник, 17 сентября, «Интерфаксу» заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — уверен Турчинов.
Ранее в понедельник Министерство обороны России заявило, что ракета, сбившая «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Она в войсковую часть на территории Украинской ССР и после этого в Россию не вывозилась. Также российское военное ведомство обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к авиакатастрофе.
>> Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
В мае Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. В российском оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу.
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