Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю

Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря

Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Есть чёткая стратегия, мы её подготовили… Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана — это 100%… Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос чёткой стратеги», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

По его словам, у Киева есть план относительно договоров с Россией, который будет представлен по каждому из документов постепенно.

«Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции», — рассказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

3 сентября Климкин призвал пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль подчёркивала, что Киев не собирается разрывать соглашение с Россией об использовании Азовского моря.