Ещё
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
>> Порошенко разорвал дружбу с Россией
«Есть чёткая стратегия, мы её подготовили… Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана — это 100%… Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос чёткой стратеги», — цитирует Интерфакс-Украина министра.
По его словам, у Киева есть план относительно договоров с Россией, который будет представлен по каждому из документов постепенно.
«Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции», — рассказал он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.
3 сентября Климкин призвал пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.
При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль подчёркивала, что Киев не собирается разрывать соглашение с Россией об использовании Азовского моря.
RT на русском: последние новости
Британские СМИ заявили, что пострадавшие в ресторане в Солсбери были русскими «Потолстеем, поглупеем»: Die Presse призвала ЕC не повторять российский «эксперимент с часами» Климкин заявил об экзистенциальном конфликте с Россией
Комментарии76
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17300
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17306
Николай Носков госпитализирован2
На украинскую журналистку напали в прямом эфире16
Порошенко разорвал дружбу с Россией262
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение