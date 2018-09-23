Президент Македонии не будет участвовать в референдуме 

Глава Республики Македонии (РМ) Гёрге Иванов в ходе встречи с Объединенной македонской диаспорой в Детройте подчеркнул, что "30 сентября не намерен принимать участие в голосовании" об изменении государственного названия страны на Республика Северная Македония, объяснив это тем, что выразил свою позицию 8 сентября 1991 года.
Как отметил президент, 27 лет назад он уже проголосовал за то, чтобы РМ "стала суверенным и независимым государством".
"Я дважды был удостоен доверия граждан и не позволю изменения Конституции в целях смены государственного названия, не поддержу идеи и предложения, которые бы поставили под угрозу македонскую национальную идентичность, особенность македонской нации, македонского языка и моих взглядов. Поэтому 30 сентября я не пойду голосовать", — цитирует заявление Иванова Македонское информационное агентство.
Между тем, Гёрге Иванов находится под постоянным давлением Запада, но при этом продолжает борьбу за отстаивание своих убеждений и идеалов. Так, только в сентябре Македонию посетили глава МИД Германии Хайко Маас, министры обороны США и Италии — Джеймс Мэттис и Элизабетта Трента, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлеры Австрии Себастьян Курц и ФРГ Ангела Меркель. Все они открыто выступили в поддержку договоренности о смене названия Македонии и призвали поддержать их позицию действующее руководство РМ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь 21 сентября с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине, так прокомментировал политику Запада в отношении Македонии.
"Сейчас очень неоднозначная ситуация сложилась в Македонии после подписания Преспанского соглашения, законность которого подвергается сомнению многими македонскими политическими силами. Предстоит референдум, как вы знаете, — указал дипломат. — Приглашаю вас посмотреть в СМИ, социальных сетях, интернете, что говорит Россия по этому поводу. Мы ничего не говорим, что могло бы истолковываться как агитация за то или иное голосование. Одновременно посмотрите на количество западных визитеров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце: это руководство многих ведущих европейских стран, представители руководства США. Все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения. Если это не прямое вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством".