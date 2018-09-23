Президент Македонии не будет участвовать в референдуме

Глава Республики Македонии (РМ) Гёрге Иванов в ходе встречи с Объединенной македонской диаспорой в Детройте подчеркнул, что "30 сентября не намерен принимать участие в голосовании" об изменении государственного названия страны на Республика Северная Македония, объяснив это тем, что выразил свою позицию 8 сентября 1991 года.

Как отметил президент, 27 лет назад он уже проголосовал за то, чтобы РМ "стала суверенным и независимым государством".

"Я дважды был удостоен доверия граждан и не позволю изменения Конституции в целях смены государственного названия, не поддержу идеи и предложения, которые бы поставили под угрозу македонскую национальную идентичность, особенность македонской нации, македонского языка и моих взглядов. Поэтому 30 сентября я не пойду голосовать", — цитирует заявление Иванова Македонское информационное агентство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , находясь 21 сентября с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине, так прокомментировал политику Запада в отношении Македонии.