Македония может стать причиной кризиса на Балканах

Переименование Македонии приведёт к кризису на Балканах

Европейский союз. В воскресенье 30 сентября в бывшей югославской Республике Македонии пройдёт референдум, который должен определить будущее название страны. Если граждане поддержат достигнутые между Скопье и Афинами договорённости о переименовании государства в «Республика Северная Македония», то это снова запустит процесс вступления республики в НАТО

При этом вынесенный на всенародное голосование вопрос сформулирован достаточно казуистично: «Поддерживаете ли Вы членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой ?». Обстановку в Балканском регионе в преддверии референдума в эксклюзивном интервью для « Парламентской газеты » прокомментировал депутат Народной Скупщины Сербии , генеральный секретарь Сербской народной партии Йован Палалич.

— Господин Палалич, какая атмосфера в Македонии и в целом в Балканском регионе складывается накануне референдума о переименовании страны?

После этого практически все Балканы, за исключением Сербии и Боснии и Герцеговины , оказались бы под контролем западных стран.

А этот интерес заключается в том, чтобы был реализован договор между Афинами и Скопье о новом имени для Македонии, и для последней открылись бы двери для вступления в НАТО, а потом Евросоюз. После этого практически все Балканы, за исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, оказались бы под контролем западных стран. Таким образом, в Македонии царит атмосфера повышенной активности Запада в поддержку усилиям премьер-министра страны Зорана Заева по изменению названия республики на Северная Македония.

— Какие результаты референдума можно ожидать в таких условиях?

— Принимая во внимание поступающие сигналы (со стороны Запада. — Прим. ред.), что Македония будет изолирована, если не подтвердит договор с Грецией, что жизненные стандарты её граждан не будут повышаться и так далее, в такой атмосфере можно ожидать, что результат референдума будет позитивными для власти. При этом нужно иметь в виду и албанский фактор.

Более 30 процентов населения Македонии составляют албанцы. На всех Балканах они находятся под контролем западных стран. Значит, можно предположить, что все македонские албанцы, полагая, что это в их интересах, интересах Албании и Запада, будут голосовать за договор. Это значительно повышает шансы на успешное с точки зрения властей в Скопье завершение референдума.

Если Серия хочет сохранить приверженность военному нейтралитету, она должна ещё больше диверсифицировать свою политику.

— Таким образом, исход этого всенародного голосования в достаточной мере уже предопределён? Какое влияние он окажет на отношения между Сербией и Македонией и в целом внутри всего Балканского региона?

— С учётом большой вероятности того, что под давлением Запада на референдуме будет одобрен договор между Афинами и Скопье, Македония очень быстро станет членом НАТО. Сербия практически полностью окажется в окружении стран — членов альянса, а значит, появится дополнительное давление на неё с тем, чтобы она отказалась от военного нейтралитета.

Моя партия ожидает усиления пропагандистской активности по продвижению западного тезиса о том, что Сербия не может и не должна оставаться единственным государством на Балканах, которое не ставит перед собой цель вступления в НАТО, а хочет оставаться нейтральной. Значительно изменится и политический фон.

Если Серия хочет сохранить приверженность военному нейтралитету, она должна ещё больше диверсифицировать свою политику. Это возможно при условии интенсификации сотрудничества с Россией и странами, входящими в Евразийский экономический союз , при параллельном усилении военного потенциала самого Белграда.

Натовская пропагандистская компания не увенчается успехом, несмотря на все тяжёлые искушения, которые нас ожидают.

Также необходимо подготовиться к отражению западной пропагандистской атаки, направленной на убеждение Сербии начать процесс вступления в НАТО. Ситуация для нас очень непростая. Сербский народ фактически останется единственным народом на Балканах, включая сербов и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, который пока не входит в альянс. После того, что происходит в Македонии, я в перспективе ожидаю интенсивное давление на сербов, чтобы мы изменили свою политику, отказались от военного нейтралитета, признали независимость Косова, запустили процесс присоединения к НАТО и даже ввели бы санкции против России. Но зная, как размышляет большинство сербских граждан, которые никогда не откажутся от Косова и от сотрудничества с Россией, считая её самым близким союзником и другом, уверен, что натовская пропагандистская компания не увенчается успехом, несмотря на все тяжёлые искушения, которые нас ожидают.