Полиция начала поиски пропавшей 36 лет назад женщины

Полиция начала масштабные поиски пропавшей 36 лет назад женщины

Австралийская полиция вновь начала поиски жительницы Сиднея Линетт Доусон. Организованы масштабные раскопки возле дома пропавшей.

Женщина исчезла 36 лет назад и правоохранители не нашли ни единой зацепки, которая могла бы помочь им в раскрытии этого преступления.

Изначально в убийстве матери двоих детей заподозрили ее супруга Криса Линетт. Однако он настаивал на том, что жена ушла из дома, намереваясь стать последовательницей религиозной секты.

Несмотря на то, что проведённые в 1982 году расследования показали что, скорее всего, женщина была убита человеком, хорошо ей знакомым, обвинений мужу не предъявили.

На многие годы расследование было прекращено, однако в 2003 году следователи выяснили, что работающий в школе Крис Доусон неоднократно заводил отношения со своими ученицами.

После исчезновения его супруги к нему в дом переехала 16-летняя девушка. Вскоре они даже поженились, однако через некоторое время расстались.

Внимание СМИ к этой истории возросло после расследования местных журналистов. В подкасте The Teachers Pet, который выпускает газета The Australian, они показали, что все эти годы полиция действовала абсолютно непрофессионально и упустила много возможностей выйти на убийцу.

Полицейские принесли извинения жителям страны и начали раскопки возле дома жертвы, расположенном в пригороде Сиднея.

Представитель полиции Нового Южного Уэльса Скотт Кук заявил, что независимо от результатов раскопок, обвинения мужу Доусон будут предъявлены.

Сейчас возле дома, где ранее проживала семья, расположились автомобили, оснащенные мобильными станциями спутниковой связи. Ведется публичное расследование.

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«Это расследование отличается тем, что раскопки будут масштабными. Мы будем продолжать раскопки до тех пор, пока не найдем ответа», — приводит слова Кука Би-би-си.

Специалисты намерены обследовать четыре места возде дома, где ранее были зафиксированы некоторые аномалии.

В этом году в Австралии узнали подробности самого массового за 20 лет убийства, произошедшего в стране. Тогда семь человек, в том числе четыре ребенка, были найдены мертвыми в частном доме в населенном пункте Осмингтон.

Зять главы семейства Аарон Кокман сообщил, что его 61-летний тесть Питер Майлз застрелил свою жену, 58-летнюю Синду, дочь (бывшую жену Кокмана) Катрину, а также ее четверых детей, страдающих аутизмом: Таю (13 лет), Райлана (12), Эрью (10) и Кадина (8). После этого Майлз покончил с собой.