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Ким Чен Ын накормил лидера Южной Кореи нэнмён
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Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи супом с гречневой лапшой 

РИА Новости + ещё 72 5 минут назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина холодным супом с гречневой лапшой нэнмён в старейшем и самом знаменитом пхеньянском ресторане "Оннюгван", передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита, куда стекается вся информация из Пхеньяна.
Сидя за одним столом с Ким Чен Ыном, президент Южной Кореи обедал в "Оннюгване" со своей делегацией после завершения основной части переговоров лидеров.
Эластичная коричневая лапша в латунной миске подается с ледяным бульоном с добавлением квашеной капусты кимчи, ломтиков огурца, мяса и вареного яйца. Блюдо едят с добавлением уксуса и горчицы.
Президент Мун Чжэ Ин впервые попробовал пхеньянский нэнмён 27 апреля на первой встрече с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Лидер КНДР привез туда повара из "Оннюгвана", специально чтобы тот приготовил для президента Южной Кореи лапшу. Тогда Мун Чжэ Ин решил приехать в Пхеньян и в следующий раз попробовать нэнмён уже в этом ресторане.
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